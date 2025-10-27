Adolescencia: Luján adhirió al programa multiagencial Entramados

El Intendente Leonardo Boto encabezó este miércoles la adhesión del Municipio de Luján al Programa Multiagencial Entramados, una iniciativa del gobierno provincial que tiene como objetivo acompañar y generar nuevas oportunidades para los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal.

“Nos sumamos a esta iniciativa con la firme voluntad de que aquellos jóvenes que se encuentren en conflicto con la ley puedan encontrar apoyo, contención y un camino distinto, lejos de la violencia y la exclusión. Para hacerlo posible, necesitamos trabajar unidos: Provincia, Municipio, Justicia e instituciones comunitarias. Solo así podremos fortalecer la inclusión, generar oportunidades reales y ayudar a que cada uno de ellos construya un proyecto de vida basado en la esperanza y el esfuerzo compartido”, expresó el Intendente.

A través de Entramados, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con el abordaje integral de las problemáticas que afectan a niños, niñas, adolescentes y juventudes, impulsando acciones concretas que fortalezcan el acceso a derechos, la inclusión social y la construcción de un futuro con más igualdad y oportunidades.

Con objetivos convergentes, la iniciativa viene a fortalecer el recientemente presentado Programa Municipal Impulsar, aportando recursos para profundizar un abordaje interdisciplinario que garantice el acompañamiento individual y familiar, la inclusión socioeducativa, profesional y recreativa de los jóvenes en conflicto con la ley que egresan de dispositivos institucionales.

“Es muy importante la adhesión al Programa Entramados porque su carácter multiagencial apunta a superar la fragmentación de los abordajes, trabajar de manera integral, aunar criterios y articular acciones. Y no tenemos dudas de que esta forma de trabajo nos va a permitir realizar seguimientos más personalizados y mejorar las intervenciones, detectando oportunidades de crecimiento para que los jóvenes en conflicto con la ley puedan abrazar otro proyecto de vida”, valoró por su parte el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

Las estrategias de intervención del programa incluyen acompañamiento personalizado, fortalecimiento de las redes afectivas, articulación con instituciones de salud, integración educativa en distintos niveles y modalidades, formación sociolaboral, y participación en espacios culturales, deportivos y recreativos, entre otras.

En este sentido, las distintas áreas que integran la mesa multiagencial se reunirán con una frecuencia mensual para establecer estrategias de intervención territoriales.

“Es una iniciativa que acompaña las políticas de prevención que llevamos adelante desde el área de Protección Ciudadana Municipal, porque estamos convencidos de que abordando las situaciones de manera integral y personalizada, los jóvenes en conflicto con la ley pueden recibir la atención que necesitan y pueden incorporar herramientas que les permitan encauzar su vida en un proyecto que tenga valor para ellos mismo y para la comunidad”, sostuvo el Secretario de Protección Ciudadana, Daniel Domínguez.

La adhesión al programa se llevó a cabo en la Sala de Situación del Palacio Municipal y contó con la participación del equipo del Programa Entramados del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el Secretario de Salud, Esteban Strambi; la Subsecretaria de Integración Comunitaria Urbana, Carolina Francia; la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral; el Director de Juventudes, Alfredo Terán; las fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Laura Ricchini y Yanina Colicchio; la Directora del Patronato de liberados, Celeste Burone; el responsable del Centro de Referencia Penal Juvenil de Mercedes, Leandro Rodríguez; y el Jefe de la Policía Departamental, Raúl Sandoval.

También acompañaron el encuentro el Inspector Jefe Distrital de la DGCyE, Federico Ferretti, representantes del Programa Luján Libre de Drogas, del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y del Programa Municipal Impulsar, entre otros.

