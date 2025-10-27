Salud

Reflexión sobre el valor de los cuidados paliativos en el Hospital Posadas

En el marco del Mes de los Cuidados Paliativos, el Hospital Posadas recibió la visita de los Hospices AMAH y Santa Teresita, con el propósito de reflexionar acerca de la importancia de cuidar con dignidad hasta el final de la vida.

Los Hospices son espacios de acompañamiento que, a través del enfoque de los cuidados paliativos, promueven una filosofía centrada en la dignidad de las personas que transitan el final de la vida, ya sea a causa de enfermedades incurables o de los procesos naturales del envejecimiento. Este modelo de atención se basa en un abordaje integral e interdisciplinario que busca aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades progresivas y graves.

Estas instituciones acompañan tanto a las personas como a sus familias, y desarrollan su labor en articulación con diferentes efectores de salud, entre ellos el Hospital Posadas. La jornada fue una valiosa oportunidad para sensibilizar a la comunidad hospitalaria sobre la importancia de los cuidados paliativos como parte esencial del derecho a una atención humanizada.

Durante el encuentro, la fundadora del Hospice AMAH, Analía Duo, expresó:

“Creemos que cada persona merece ser acompañada y cuidada con respeto y dignidad en todas las etapas de su vida. Queremos llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, para que los cuidados paliativos sean reconocidos como un derecho y no como un privilegio”.

