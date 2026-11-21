Con la participación de abogados del niño, docentes, funcionarios judiciales y especialistas en derecho de las personas discapacitadas, se dio una charla-debate sobre la defensa técnica de niños, niñas y adolescentes en contexto de discapacidad. La actividad se dio en la sede Moreno del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial. Entrevista con la Dra. Natalia Rodríguez (directora del Instituto de la Discapacidad del CAMGR), Dr. Rodrigo Costa (secretario de la Asesoría de Incapaces del Departamento Judicial de La Matanza), Dra. Cecilia Pera (abogada y docente de nivel inicial) y la Dra. Lucía Monzón (abogada del Niño)