La jornada se llevará a cabo el martes 24 de noviembre, de 15 a 19, en el edificio Daract II.

Se presentarán cortometrajes, experiencias audiovisuales en 360°, páginas web, proyectos transmedia y emisiones de radio en vivo, entre otras producciones realizadas por estudiantes de Comunicación Social.

La Universidad Nacional de Moreno será sede de una nueva edición del Festival Universitario Multimedial (FUM), un encuentro que busca dar a conocer los proyectos desarrollados por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social y acercar distintas propuestas de narrativas digitales y territoriales a la comunidad.

Bajo el lema “Producciones que construyen sentidos”, el festival tendrá lugar en las aulas del edificio Daract II, ubicado en avenida Bartolomé Mitre 1891, Moreno.

La actividad será con entrada libre y gratuita y estará abierta al público de Zona Oeste y alrededores.

Durante la jornada se podrán recorrer diferentes espacios con cortometrajes, experiencias audiovisuales en 360°, desarrollos de páginas web, producciones transmedia, proyectos para redes sociales y emisiones de radio en vivo.

Los trabajos fueron realizados por estudiantes de la carrera en el marco de distintas asignaturas prácticas durante los ciclos lectivos 2025 y 2026.

La propuesta busca visibilizar las producciones realizadas en las aulas y compartir con la comunidad los procesos creativos y las experiencias de formación.

La organización está a cargo de estudiantes de la materia Taller de Nuevas Narrativas Aplicadas en Fotografía y Video 360°, bajo la coordinación de la docente Soledad Viladrich.

Para participar se requiere inscripción digital previa, a través del enlace disponible en la cuenta oficial de Instagram @fum.unm.

También se podrá realizar la acreditación de manera presencial el mismo día del evento.Fecha: martes 24 de noviembreHorario: de 15 a 19Lugar: edificio Daract II de la UNM, avenida Bartolomé Mitre 1891, MorenoEntrada: libre y gratuita, con inscripción previa.

fum.unm