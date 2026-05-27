La Dra. Flavia Caputo se jubiló tras cuatro décadas de trayectoria en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas homenajeó a la Dra. Flavia Caputo, quien se jubiló luego de 40 años de compromiso, formación y trabajo dentro de la institución, donde desarrolló una destacada trayectoria en las áreas de Nefrología e Inmunología.Sus primeros pasos en el hospital fueron como estudiante de medicina en la Unidad Docente Hospitalaria (UDH).

Tras recibirse, realizó la Residencia de Nefrología y posteriormente se incorporó como médica de planta en el Servicio de Nefrología.

En 1995 comenzó a formar parte de un espacio de atención destinado a pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas con compromiso glomerular y, años más tarde, en 2004, se integró a la Sección Inmunología.

Desde 2014, ya como jefa de la Sección, impulsó el crecimiento y consolidación de un equipo interdisciplinario de profesionales que hoy es referente nacional en el abordaje de inmunodeficiencias primarias.

Además, promovió la ampliación de la atención pediátrica y fortaleció el trabajo articulado con hospitales infantiles para garantizar la continuidad de los tratamientos.Caputo también fue miembro fundadora de la Asociación de Inmunología Clínica (AINCA) y participó activamente en la formación de nuevos especialistas.

En ese marco, acompañó la creación del programa de residencia para médicos inmunólogos impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación en el Hospital Posadas, así como el posterior desarrollo de la beca posbásica vinculada a esa formación.

Desde la institución destacaron no solo su rigurosidad científica y su aporte al crecimiento del servicio, sino también su calidad humana, vocación y compromiso con cada paciente y equipo de trabajo.

“Le agradecemos profundamente por sus enseñanzas, su dedicación y por haber hecho del cuidado de la salud un acto de humanidad”, expresaron desde el hospital al despedirla en esta nueva etapa.

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