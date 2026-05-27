Salud lanzó un programa nacional para fortalecer la atención y prevención del ACV en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación anunció la creación del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV), una iniciativa que busca garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, la atención y la rehabilitación de esta enfermedad en todo el territorio argentino.

La presentación se realizó durante la apertura del encuentro internacional Global Stroke Alliance 2026 / VII Latin American Ministerial Meeting, que por primera vez se desarrolla en el país y reúne a especialistas, autoridades sanitarias y referentes internacionales vinculados al abordaje de las enfermedades cerebrovasculares.

Durante el acto, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el impacto sanitario del ACV y advirtió que se trata de la segunda causa de muerte en la población adulta.

Además, señaló que más de 50 mil personas sufren un ACV cada año en Argentina y que una gran parte de los casos que no reciben atención a tiempo pueden derivar en secuelas graves o discapacidad permanente.

El nuevo programa apunta a optimizar la respuesta del sistema sanitario en todas las etapas de atención del paciente, reduciendo los tiempos de asistencia y ampliando el acceso a tratamientos especializados.

Entre los principales objetivos se encuentran la implementación de protocolos unificados, la conformación de redes regionales de derivación y el fortalecimiento de las unidades de atención de ACV en hospitales de distintas jurisdicciones.

La estrategia también prevé la puesta en marcha del denominado “Código ACV Nacional”, un sistema de alerta y coordinación para actuar rápidamente ante casos sospechosos, además de incorporar herramientas digitales para el seguimiento clínico de los pacientes y módulos específicos de rehabilitación.

Desde la cartera sanitaria nacional remarcaron que la iniciativa se implementará de manera articulada con las provincias y los distintos actores del sistema de salud, respetando las competencias de cada jurisdicción.

Durante la presentación, también se hizo hincapié en la importancia de la prevención y en la necesidad de abordar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, promoviendo hábitos saludables y estrategias preventivas desde edades tempranas.

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