Semana del Parto Respetado: actividades de concientización y acompañamiento en General Rodríguez

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, desarrollada del 18 al 24 de mayo, las obstétricas de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Rodríguez llevaron adelante distintas actividades junto a la comunidad para promover los derechos de las personas gestantes y sus familias.

A través de charlas informativas, encuentros y espacios de intercambio, se compartieron experiencias y se brindó información sobre la importancia de conocer y ejercer los derechos durante el embarazo, el parto y el nacimiento, fomentando una atención respetuosa, segura y centrada en las necesidades de cada persona.

Las jornadas también permitieron generar espacios de escucha y acompañamiento, fortaleciendo el vínculo entre los equipos de salud y la comunidad.

Desde el área de Salud destacaron la importancia de continuar impulsando acciones de promoción y cuidado que contribuyan a garantizar embarazos, partos y nacimientos con perspectiva de derechos y acompañamiento integral.

Info Municipalidad de General Rodríguez