La esquina de Julián Álvarez y San Luis, un problema que nadie parece encontrarle solución

La calle Julián Álvarez*, que une a la calle Hipólito Yrigoyen, con populosos barrios de Moreno Sur como Rififí, Aurora, La Lucrecia y La Lomita entre otros, fue reparada a finales del 2022. La falta de mantenimiento acentúa un lento pero constante deterioro. La esquina que conforma con la calle San Luis es casi intransitable.

Días atrás, nuevamente la comuna la compactó con cascotes, pero pasar es arriesgar el tren delantero de los vehículos. Claramente se necesita un arreglo con fuerte inversión, no solo con hormigón sino también el tratamiento del problema hidráulico que se visualiza en el lugar.

A cien metros está la delegación municipal de Moreno sur, sobre Julián Álvarez en el cruce con Toscanini. Los vecinos piden que la secretaria de Obras Públicas de Moreno, María Giménez, busque un hueco en la agenda de su campaña en General Rodríguez y visite por unos minutos la zona. Se lo van a agradecer.

*La calle Julián Álvarez debe su nombre a Julián Baltasar Mariano José Luis de la Santísima Trinidad Álvarez nacido en Buenos Aires en 1788 y fallecido en Montevideo en 1843 a los 55 años.

Fue partícipe de la Revolución de Mayo y fue uno de los firmantes del pueblo para el encuentro que daría origen a la Primera Junta.

El Dr. Álvarez dirigió la denominada «Sociedad Patriótica» tras la muerte de Mariano Moreno, apoyó la formación del Primer Triunvirato e incluso colaboró en la secretaría ejercida por Bernardino Rivadavia.

Respaldó también el Segundo Triunvirato y en el medio, en 1812, recibió a José de San Martín de su retorno de Europa junto al resto de los miembros de la Logia Lautaro.

Tras la caída de Carlos María de Alvear, se tomó descanso de la política por un tiempo.

En 1816 refundó la Logia Lautaro, llamada ahora «Logia Ministerial», que fue dirigida por el ministro Gregorio García de Tagle, y que sirvió a Juan Martín de Pueyrredón como apoyo político. Dirigió por un tiempo la Gazeta de Buenos Ayres. En 1819 fue emisario de Pueyrredón ante Estanislao López, que se convenció de que era un enemigo peligroso.

En 1820, al estallar la Anarquía del Año XX, el gobernador Manuel de Sarratea lo encarceló por pedido de López. Escapó en medio del caos político de la ciudad unos meses más tarde y huyó a Montevideo.

Apoyó el gobierno del Imperio del Brasil sobre la llamada Provincia Cisplatina y ejerció algunos cargos públicos durante el gobierno de Carlos Federico Lecor. Cuando ésta se separó del Brasil y de la Argentina, como Estado Oriental del Uruguay, fue miembro del Congreso constituyente del nuevo país por San José de Mayo, en 1830. En 1829 había editado el periódico El Constitucional en Canelones.

Durante la primera década independiente del Uruguay formó parte del grupo conocido como Los cinco hermanos, de gran influencia durante la presidencia de Fructuoso Rivera. Fue elegido diputado en varias ocasiones por lo cual integró la 1ª Legislatura de la Cámara de Representantes de Uruguay entre 1830 y 1834 representando al departamento de Soriano la 4ª legislatura entre 1841 y 1843 representando a Montevideo y la 5.ª legislatura desde febrero a noviembre de 1843 representando nuevamente a Montevideo.

A partir de 1831 fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Uruguay y durante la Guerra Grande, fue un miembro destacado del Gobierno de la Defensa.

El homenaje fue declarado a través de un decreto en 1970, durante la intendencia de facto del comodoro Luis Brandan (al frente del municipio desde 1968 hasta 1971). El reconocimiento a este ignoto político fue ratificado en el 2013, por el HCD.

Por lo tanto, el agasajo para Julián Álvarez, la Bestia de Calchín, deberá esperar. Mientras el cordobés, delantero del Atlético de Madrid, se prepara para disputar el próximo mundial, la calle que recuerda a su homónimo está llena de agujeros, como las redes de los arcos de los rivales del temible goleador argentino.