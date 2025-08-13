La intendenta Mariel Fernández encabezó la apertura de la Expo Industria 2025

_Participan del evento más de 200 empresas y se desarrollará hasta el 13 de agosto_

La intendenta Mariel Fernández, dio inicio a la Expo Industria 2025, evento que tiene como objetivo impulsar políticas públicas locales que fortalezcan el entramado productivo del distrito, potenciar la articulación entre las PyMES, las empresas y el Estado municipal para promover el desarrollo económico y la generación de empleo. Esta edición se desarrollará hasta el 13 de agosto, de 10 a 15 horas, en el Parque Industrial Moreno II ubicado en Ruta 24 entre Moliére y Bernardi en Cuartel V, con entrada libre y gratuita. En la apertura, la jefa comunal, expresó: “Este Gobierno nacional no cree en la industria nacional y deja afuera a la mayoría de la población”, y remarcó que “En este contexto difícil, desde el Municipio hacemos el esfuerzo de acompañar a las PyMES e industrias, para que puedan sostenerse, desarrollarse y generar trabajo en Moreno”.

La agenda de las actividades incluye la Ronda de Negocios Regional Multisectorial, un espacio estratégico que favorece el encuentro entre empresas y emprendimientos de distintos rubros, para posibilitar la generación de nuevas oportunidades comerciales y la ampliación de redes de contacto –como lo son las empresas líderes, los proveedores confiables, los socios estratégicos y potenciales clientes–. Asimismo, se lleva adelante una exposición abierta y sin costo para empresas locales, donde las industrias presentan sus productos, servicios y capacidades con el propósito de fortalecer el mercado interno. De manera complementaria se dictan charlas y capacitaciones dirigidas a PyMEs orientadas a ofrecer herramientas de gestión, innovación, financiamiento y crecimiento empresarial, para contribuir en su consolidación y competitividad.

La Expo Industria 2025 es un espacio de encuentro y articulación para impulsar el desarrollo industrial, la inversión y el empleo local que reafirma el compromiso del Municipio con el sector productivo del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno