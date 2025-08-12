Pelotón de ciclistas sobre Autopista, impidiendo el paso a un camión que circulaba por la misma mano

El suceso se registró este martes 12 de agosto a las 12.40 horas en el kilómetro 43 de la Autopista del Oeste mano a Luján en jurisdicción de Francisco Álvarez, a la altura de la salida del country San Diego, antes de ingresar a General Rodríguez. Medio centenar de ciclistas circulaban sobre la traza principal, impidiendo la circulación de un camión, rodeados de vehículos. Como ya hemos publicado en reiteradas oportunidades, es una práctica prohibida por la ley. ¿Quién controla? Porque cuando ocurre una tragedia todos miran para otro lado.