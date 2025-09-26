La intendenta Mariel Fernández inauguró dos nuevas plazas en Cuartel V y La Reja

Los nuevos espacios suman juegos, luminarias LED, cámaras de seguridad, mobiliario urbano y deportivo, accesos asfaltados y WiFi gratuito

El Municipio de Moreno, en el marco del plan integral de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos que impulsa la intendenta, Mariel Fernández, inauguró las plazas Don Máximo en Cuartel V y Don González en La Reja. Estas intervenciones fueron concretadas mediante la articulación de diversas áreas municipales y la activa participación de las y los vecinos, con el propósito de recuperar y ampliar estos espacios como un derecho colectivo.

En el barrio Máximo de Cuartel V, también se asfaltaron 50 cuadras en los tramos Bilbao, entre La Amistad y Avenida Derqui; y de Río de la Plata, entre Somellera y León Vouché. Además, se instalaron luminarias LED que conforman un corredor seguro y accesible para quienes transitan por la zona.

En La Reja, la Plaza Don González se consolidó como resultado de un proyecto de las y los vecinos que durante más de una década sostuvieron y cuidaron del lugar con actividades para las infancias, festejos y un merendero. La obra contempló la construcción de veredas con rampas, juegos infantiles, arcos de fútbol, mobiliario urbano, forestación, luminarias LED, cámaras de seguridad y WiFi gratuito.

A su vez, se pavimentaron las calles Pereyra, San Pablo y San Ramón; se instalaron luminarias LED en los alrededores que garantizan accesos seguros y adecuados para el nuevo espacio. Allí donde antes había un basural a cielo abierto, hoy es un entorno seguro y accesible de esparcimiento recreativo.

Con esta política pública, el Gobierno local reafirma su compromiso de crear espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de ciudadanía, al ofrecer entornos seguros y de calidad destinados al encuentro, la recreación y el deporte para toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno