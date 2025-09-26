El centro de día “Espejos Cruzados” cumplió 19 años: Impulsando el cambio de paradigma

Fundado en el 2006, el centro de día “Espejos Cruzados”, dependiente de la secretaría de Salud de la municipalidad de Moreno, es un grupo de trabajo que impulsa el cambio de paradigma: “queremos desmitificar que la locura es peligrosa” al decir de Ana Garay, su directora. Esta institución comenzó su labor desde antes de la promulgación de la Ley de Salud Mental N° 26.657, del año 2010 y se encuadra en tres ejes que sostienen sus intervenciones: la mirada legal para reivindicar y garantizar sus derechos; desde lo psicológico para acompañar al sujeto al encuentro de su deseo y desde la salud se los empodera a través de los lenguajes del arte para desarrollar sus vínculos sociales. Realizan actividades culturales, gastronómicas y agrícolas, entre otras. Son 40 participantes cotidianos aunque cuentan con 80 historias clínicas en total.