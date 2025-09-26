Taller de automaquillaje en el Hospital Sommer destinado a pacientes oncológicas

El Servicio de Oncología de nuestro hospital cuenta con un enfoque humanizado que prioriza la atención integral, multidisciplinar y de acompañamiento del paciente en tratamiento.

Es desde esta perspectiva, que va más allá del tratamiento médico, que se realizan actividades que abordan a la persona como un todo integrado considerando sus dimensiones física, mental, emocional, social y espiritual.

Es en este marco, que anualmente se realiza en forma colaborativa el «Taller Luzca Bien Siéntase Mejor» que es un programa de responsabilidad social de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, que tiene como misión fortalecer la autoestima de mujeres con cáncer ayudándolas a mejorar su imagen y llevar adelante el tratamiento oncológico con mayor confianza.

Estos talleres son dictados por maquilladoras voluntarias y profesionales, quiénes junto a enfermeras, psicólogas y médicos del servicio mencionado generan un espacio de apoyo mutuo entre pacientes con el objetivo de:

Ayudar a las pacientes a sentirse mejor consigo mismas al restaurar su imagen personal.

Enseñar técnicas seguras para hidratar y proteger la piel, especialmente vulnerable durante los tratamientos.

Ofrecer herramientas para disimular los efectos secundarios del tratamiento, como la pérdida de cabello y cejas.

Proporcionar un entorno de apoyo y camaradería entre mujeres que atraviesan situaciones similares

Animar a las pacientes a dedicar tiempo a sí mismas y a reconectarse con el placer de cuidarse.

Agradecemos a todas las participantes, maquilladoras, personal hospitalario y especialmente a la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería por la emotiva jornada llevada a cabo.

Hospital Sommer