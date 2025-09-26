La intendenta Mariel Fernández encabezó una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal

Una iniciativa que implementa desde el inicio de la gestión para abordar la seguridad de forma integral

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una reunión de trabajo de la Mesa de Política Criminal. Se trata de una iniciativa que implementa desde el inicio de su gestión para planificar y abordar la seguridad pública de forma integral.

Está integrada por la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, los jefes de las distintas fuerzas que componen la Policía Bonaerense y actores territoriales como son las Delegaciones.

Se reúnen de forma periódica para analizar la situación de seguridad del municipio y reforzar las estrategias y el trabajo conjunto. En este encuentro se trataron distintos temas en relación a la seguridad, la prevención del delito y la violencia, el hostigamiento al narcomenudeo y el acceso a la Justicia.

Estuvieron presentes el secretario de seguridad, Ismael Castro; el secretario de Gobierno y Justicia, Nahuel Berguier; el fiscal general del Ministerio Público Fiscal, Lucas Oyhanarte; el fiscal general adjunto, Leandro Ventricelli; el director Provincial de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional, Gonzalo García; el subsecretario provincial de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti; el director provincial de Inteligencia Criminal, Cristian Martínez Cuesta; y los responsables de las distintas Delegaciones municipales.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno