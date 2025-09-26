La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó nueva tecnología para las fuerzas federales

Se trata de 69 drones de última generación, que, en palabras de la Ministra, «pondrán a la Argentina a la vanguardia de la vigilancia y el control del delito organizado».

Los drones servirán para realizar una cobertura de todo el territorio nacional, con especial dedicación en las fronteras y centros urbanos donde las fuerzas trabajan.

El equipamiento será utilizado en investigaciones, rescates y patrullas, contando con capacidades operativas que incluyen detección de calor humano y vehículos ocultos que funcionan en la oscuridad, alcance de vigilancia de grandes extensiones, techo de hasta 6.000 metros de altura, entre otras prestaciones.

