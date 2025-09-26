Policiales

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó nueva tecnología para las fuerzas federales

26
Sep

Se trata de 69 drones de última generación, que, en palabras de la Ministra, «pondrán a la Argentina a la vanguardia de la vigilancia y el control del delito organizado».

Los drones servirán para realizar una cobertura de todo el territorio nacional, con especial dedicación en las fronteras y centros urbanos donde las fuerzas trabajan.

El equipamiento será utilizado en investigaciones, rescates y patrullas, contando con capacidades operativas que incluyen detección de calor humano y vehículos ocultos que funcionan en la oscuridad, alcance de vigilancia de grandes extensiones, techo de hasta 6.000 metros de altura, entre otras prestaciones.

