La intendenta Mariel Fernández inauguró la Plaza 6 de Enero en Cuartel V

Un nuevo espacio público para el encuentro de la comunidad_La intendenta Mariel Fernández, junto a vecinas y vecinos inauguró la Plaza 6 de Enero, ubicada en Livia Koppman, entre Vieytes y El Teatro, en la localidad de Cuartel V. El espacio fue completamente renovado, iluminado y equipado para el encuentro y disfrute de las infancias y las familias.

Durante el acto, la jefa comunal remarcó: “Sé muy bien lo que dignifica a un barrio tener una plaza y siempre me reciben los niños y niñas de la comunidad”, y agregó “Tengo mucha bronca por las carencias a las que está sometido el pueblo argentino. Es muy injusto, los abrazo con amor y con dolor. Los niños y niñas de la comunidad no los conocen, son la variable de ajuste de la economía de los que más tienen. Está va a ser otra Navidad con privaciones. Que la llegada del niño Dios los guarde, mientras tanto en Moreno el amor fluye como una energía poderosa, nosotros nos tenemos.

Acá nadie se suelta la mano”.La creación de la plaza fue un pedido impulsado por vecinas y vecinos del barrio 6 de Enero, luego de una toma que se produjo en el lugar y de la que surgió la idea de destinarlo a un uso comunitario que fortaleciera el encuentro y la identidad barrial.

La obra, que consolida un entorno accesible y moderno, incluyó la construcción de veredas, la instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, mástil, luminarias LED, cámaras de seguridad y conexión de Wi Fi gratuito.

Esta intervención forma parte del programa de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos que impulsa el Municipio, con más de 70 obras en plazas realizadas desde el 2020.Acompañaron la inauguración, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández y autoridades locales.Con esta obra, el Gobierno local promueve la integración barrial y garantiza entornos seguros, cuidados y accesibles.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno