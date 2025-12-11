Abrió la preinscripción para carreras y cursos de formación en Salud

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, abrió la preinscripción 2026 para las carreras públicas y gratuitas de formación en Salud: Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Farmacia Hospitalaria, Acompañamiento Terapéutico, Hemoterapia, Laboratorio, Radiología, Protésico Dental, Estadística, Emergencias y Hemoterapia. También está disponible la preinscripción para carreras de auxiliares y cursos superiores y de formación continua.

La preinscripción virtual estará disponible hasta el 31 de diciembre en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE).

Las clases comienzan en abril de 2026. Para acompañar el proceso, se encuentra disponible un video tutorial en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GRAw4aRlbe0).Los títulos expedidos en las sedes de las Regiones Sanitarias cuentan con validez nacional otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y habilitan a gestionar la matrícula provincial, según corresponda.Las Tecnicaturas Superiores No Universitarias tienen una duración de tres años y requieren título secundario completo.

En tanto, los cursos de Auxiliares y los postítulos se cursan en un año.Requisitos e instancias de inscripción

Para aspirar a una vacante, además de la preinscripción virtual, las y los postulantes deberán realizar el curso virtual y autoadministrado “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”, que estará disponible próximamente. Luego, entre el 2 de febrero y el 6 de marzo, deberán completar la inscripción presencial en la sede elegida.El 9 de marzo se publicarán los listados de ingresos directos y de vacantes sujetas a sorteo.

El sorteo se realizará el 16 de marzo.Como todos los años, tendrán ingreso directo las y los egresados del Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS), quienes están exceptuados de realizar el curso introductorio. También ingresan de forma directa las personas de pueblos originarios y migrantes bilingües, así como las/os trabajadoras y trabajadores del sistema público de salud provincial y municipal que no cuenten con título superior.

El resto de las y los aspirantes ingresarán de manera directa o mediante sorteo, según la demanda y la disponibilidad de cupos por carrera y sede.

Para más información sobre la oferta disponible, los pasos y requisitos de inscripción, se puede acceder al sitio oficial de capacitación del Ministerio de Salud de la Provincia: www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/ingreso-a-carreras-2026/.

gba.gob.ar