Con discurso del intendente incluido, asumieron los nuevos concejales en General Rodríguez

Este viernes, en la sala de sesiones “Biólogo Augusto Thibaud” asumieron los diez concejales electos en septiembre pasado. Ellos fueron, por Fuerza Patria, Silvia Figueiras, Patricia Peña Hernández, Mauricio Ríos, Sandra Molina, Darío Maslowski y Diego Monte. Pidieron licencia para seguir en funciones ejecutivas Gustavo Tummino, Mariana Galván, Juan Tedesco, Graciela Monsalvo (inspectora jefa distrital de Educación), Melina Magnín y Santiago Aronowicz.

Por La Libertad Avanza juraron Darío Kubar, Sandra Rojas, Agustín Rossi y Daniela Yuni.

El intendente municipal Mauro García pronunció el discurso de apertura. "Tengo mucha fe de que esa representación de nuestra ciudad se va a dar como corresponde: discutiendo, debatiendo, confrontando ideas, pensares, formas y maneras, pero también entendiendo que si no logramos síntesis en proyectos centrales para nuestra ciudad es imposible crecer, avanzar y trazar un nuevo rumbo" expresó el jefe comunal. Reclamó, además, las obras paralizadas por el gobierno nacional.

Se votaron las nuevas autoridades del cuerpo, luego de las juras. Silvia Figueiras fue elegida como presidenta, Darío Kubar vice 1º, Ana Mottino vice 2º y Manuel Anigstein como secretario. Anigstein terminó su mandato como concejal. Hasta este viernes era el presidente, incluso.

Entrevista con Silvia “Chyfu” Figueiras, flamante presidenta

Entrevista con Darío Kubar, quien además planteó su oposición a un aumento de tasas.