La saga del zorro de Villa Herrero: Lograron capturarlo y fue liberado en el Parque Los Robles

La saga del zorro de Villa Herrero: Lograron capturarlo y fue liberado en el Parque Los RoblesEn un operativo del que participó personal de Guardaparques, Guardia Urbana y Defensa Civil, todos dependientes de la municipalidad de Moreno, finalmente atraparon al zorro de Villa Herrero. Estaba escondido en unos caños pluviales que atraviesan la calle Urquiza entre Ituzaingó y Chacabuco, del barrio La Blanqueada, a metros del límite con Villa Herrero, en la zona sur del distrito. Estuvo deambulando por varios días en la zona, principalmente por la avenida Perón. El ejemplar de zorro gris o pampeano fue capturado alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles 10 de diciembre. En horas de la tarde fue liberado en el parque Los Robles. Imágenes de la captura gentileza de Gonzalo Palleres