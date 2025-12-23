_Con nuevas propuestas turísticas, de infraestructura y un refuerzo en prevención y seguridad_

La intendenta, Mariel Fernández, lanzó la Temporada de Verano 2026 en el Distrito Ecológico Roggero (DER) la zona natural y turística del municipio ubicada en La Reja que contempla: – la Reserva Natural Los Robles, la Estancia El Dorado, la Plaza Favaloro y el Paseo Costero-, con la inauguración de obras, la ampliación de servicios turísticos y el fortalecimiento de los dispositivos de prevención y seguridad. Y con el objetivo de consolidar este espacio como un destino de cercanía para el disfrute de las familias del distrito y de la región.En el marco de esta nueva etapa, se inauguró un sector de ingreso al área natural protegida que comunica cuatro zonas clave del sector que estaban desconectadas: La Plaza Favaloro, La Reserva Los Robles, el área natural protegida (con el terraplén) y el Paseo Costero, también se incorporaron tres senderos autoguiados que conducen a Los Robles, al Paseo Costero y al Terraplén, que amplían las opciones de recorridos y de contacto con la naturaleza. Además, se sumó un jardín botánico, un vivero y una tienda de recuerdos.El Distrito Ecológico Roggero (DER) ofrece también la posibilidad de disfrutar de espacios emblemáticos como la Estancia El Dorado y la Reserva Natural Municipal Los Robles, dos puntos centrales para el turismo de naturaleza, la recreación y la preservación del patrimonio ambiental del distrito. A través del trabajo articulado con operadores turísticos, el DER incorpora servicios turísticos de cabalgatas, alquiler de bicicletas, carros bici y otras actividades recreativas pensadas para toda la familia. Estas iniciativas acompañan el crecimiento sostenido del espacio, que actualmente recibe alrededor de 10 mil personas cada fin de semana.

En este sentido, se amplió el estacionamiento con 200 lugares de capacidad con el fin de brindar mayor comodidad y accesibilidad a quienes visitan el lugar. Y, se fortaleció la prevención y la seguridad mediante la incorporación de 15 móviles nuevos a la Guardia Urbana Municipal que alcanza un total de 40 patrullas y más de 200 móviles incorporados durante la actual gestión.Asimismo, se encuentra en marcha la obra de “Refuncionalización del sistema presa Roggero y compuertas”, que consiste en el mantenimiento integral de la Presa Roggero en su totalidad con la puesta en valor de todos los elementos y/o mecanismos que intervienen en su funcionamiento. También el reacondicionamiento de todas las alcantarillas que conforman al sistema de compuerta del camino del Buen Ayre, el mejoramiento de los Caminos de la Ribera, la colocación del flex beam (barreras de seguridad), luminarias y un centro de interpretación y de monitoreo ambiental.De esta manera, el equipo de Prevención Urbana, conformado por caminantes y choferes, permite una mayor cobertura en zonas estratégicas como el Distrito Ecológico Roggero y los cascos céntricos de las distintas localidades.De la apertura de la temporada de verano 2026 participaron, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; el administrador del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Leonardo Grosso; el administrador del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), Santiago Burrone; la diputada provincial Noelia Saavedra y otras autoridades municipales. *Conocé los días, horarios y tarifas de las distintas propuestas turísticas*Reserva Natural Los Robles: situada en Benito Juárez y Williams, en La Reja y ofrece los siguientes servicios: Ingreso único $4000; uso de parrilla $3000, pase anual para desempeño de actividades recreativas y deportivas $50.000, pase mensual para desempeño de actividades recreativas y deportivas $8.000, menores de 12 años, jubiladas y jubilados y personas con discapacidad: sin costo. Camping: zona de acampe por persona $5.000 por día, con disponibilidad de lunes a lunesCasas rodantes: estadía $20.000 por día, con disponibilidad de lunes a lunes Cabañas: hasta 3 personas $60.000 por noche (dos personas adultas y menor hasta 10 años) con disponibilidad de lunes a lunes Posadas: hasta 3 personas $72.000 por noche y hasta 5 personas $108.000 por noche con disponibilidad de lunes a lunes *Se recomienda asistir con ropa de cama, toallas, utensilios de cocina y repelente y protector solar*Por consultas generales comunicarse al: 0237 – 4669100 Int. 1146Cabaña Abuelos: cabaña (hasta 24 personas) $250.000; quincho (hasta 30 personas) $150.000; para instituciones público privadas, por persona, por día $5.000 con disponibilidad de lunes a lunes Sesiones fotográficas: uso de parcelas para producciones fotográficas $30.000 por día con disponibilidad de lunes a lunes Cortos publicitarios: uso de parque por el rodaje de cortos publicitarios como agencias, o productoras con disponibilidad de lunes a lunes. Locales: $100.000 por día, de otros distritos: $250.000 por día Rodaje de películas: uso del parque por el rodaje de películas, como productoras y/o similares. Locales: 100.000 por día y de otros distritos: $600.000 por día con disponibilidad de lunes a lunes

Consultas o reservas: 1124054639 reservaparquesnaturales@moreno.gov.ar ó visitar www.turismo.moreno.gov.arPara llegar en transporte público, se encuentra disponible el recorrido 26 de La Perlita, cartel “Los Robles”. Los horarios de salida desde Moreno son: 7:35 horas – 10:13 horas – 12:35 horas – 13:40horas – 14:40 horas – 16:20 horas y 17:35 horas. Los de regreso desde Los Robles son: 8 horas – 10:33 horas – 13 horas – 14:05 horas – 15:05 horas – 16:45 horas y a las 18 horas.

Estancia El Dorado: ubicada en Carlos de Linneo 180 y Tales de Miletto, en Francisco Álvarez, brinda los siguientes servicios los fines de semana y feriados de 11 a 18 horasHospedaje en Camping: mesa y bancos, luz eléctrica y hasta 4 personas por parcela $8.000 por persona por día, $10.000 por persona por día con acceso a pileta Hospedaje en Glamping: servicio de cama (sábanas y toallas), frigobar, microondas, deck con sillones, aire acondicionado f/c, pava eléctrica, estacionamiento y acceso a la pileta.

Las tarifas son: 2 personas por día $85.000; 3 personas por día $100.000; 2 personas por día con uso de la pileta $95.000; 3 personas por día con uso de pileta $110.000 Cabalgatas: se realizan recorridos de 30 a 60 minutos, con inscripción previa, pueden escribir al: 1121913540

Otros servicios: Alquiler de parrillas $3000, uso de sombrilla $3000, acceso a la pileta $5.000, uso de reposera $1000, uso de estancia para rodajes de películas (productoras de otros distritos) $400.000 por día, uso de parcela para producciones fotográficas $80.000 por día y uso de parcela para eventos $600.000 por día. Para más información y reservas pueden comunicarse al 11 2191-3540, escribir a: reservaparquesnaturales@moreno.gov.ar ó visitar www.turismo.moreno.gov.ar

