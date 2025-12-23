Salvaje agresión de una chica de 17 años contra su ex novio en medio del acto de graduación

Ocurrió en la escuela secundaria Nº 75 “María Elena Walsh” del barrio La Providencia de Francisco Álvarez. Una chica de 17 años atacó con una tijera a su ex novio mientras se realizaba el acto de graduación el pasado miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 20 horas. El joven, también de 17 años, terminó sus estudios secundarios mientras que la agresora aún tiene por delante un año más. El caso está judicializado. La víctima tiene varias heridas y está aterrorizado. Entrevista con Elsa Fernández, madre del chico.