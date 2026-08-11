La intendenta Mariel Fernández recibió a estudiantes de Universidades de México

Además, la delegación recorrió el Parque Agrario “Parque del Oeste” y la Reserva Natural “Los Robles”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recibió en el Salón Latinoamericano del Palacio Municipal a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora y de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, de México, que visitaron el distrito en el marco de una capacitación internacional en desarrollos productivos, financiada por el Estado de Querétaro y coordinada con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El encuentro se concretó a partir de la articulación entre el Municipio de Moreno y la Facultad de Agronomía de la UBA y permitió compartir las principales políticas públicas desarrolladas por el Gobierno municipal.

Como parte de la visita, la delegación también recorrió distintas experiencias de gestión pública del distrito, entre ellas el Parque Agrario “Parque del Oeste” y la Reserva Natural “Los Robles”.

Durante la reunión, la intendenta expresó: “Con alegría recibimos a estudiantes universitarios de México. Esperamos que sea un viaje productivo para su crecimiento personal, profesional y su contribución al desarrollo de México”.

Además, destacó la importancia del intercambio y la posibilidad de compartir experiencias vinculadas con las políticas públicas implementadas en Moreno.

La delegación estuvo integrada por estudiantes de las carreras de Gestión y Desarrollo Turístico, Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, Ingeniería Tecnológica de la Información y Licenciatura en Desarrollo de Negocios.

Los universitarios contaron con el acompañamiento de docentes de la UBA, en el marco de una experiencia de intercambio académico y formación internacional vinculada con el desarrollo productivo.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno