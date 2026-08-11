Será el domingo 16 de agosto, en la Plaza Dr. Buján. Habrá juegos, kermés, espectáculos, propuestas deportivas y actividades recreativas para todas las edades

El Municipio de Moreno celebrará el Día de las Infancias, el domingo 16 de agosto, de 14 a 18 horas, en la Plaza Dr. Buján, ubicada en Justo Daract y Arribeños, en Paso del Rey.

Las familias podrán disfrutar de una amplia propuesta que incluye juegos, kermés, zona deportiva, plaza blanda, inflables, educación vial, juegos tradicionales a cargo de los Museos, turismo de aventura y rayuela.

La jornada contará también con cuatro funciones de obras de teatro, una cabina de fotos, feria y música, en un espacio de encuentro y celebración que promueve el juego, la cultura y la recreación y reafirma el compromiso del Gobierno local con el desarrollo integral de niñas, niños y sus familias.

La propuesta forma parte de las políticas municipales destinadas a garantizar el acceso de las infancias a espacios públicos de calidad, con iniciativas que fortalecen los vínculos comunitarios y acompañan a las familias del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno