Sociedad

Moreno celebrará el Día de las Infancias

Posted on by rodrigos
11
Ago

Será el domingo 16 de agosto, en la Plaza Dr. Buján. Habrá juegos, kermés, espectáculos, propuestas deportivas y actividades recreativas para todas las edades

El Municipio de Moreno celebrará el Día de las Infancias, el domingo 16 de agosto, de 14 a 18 horas, en la Plaza Dr. Buján, ubicada en Justo Daract y Arribeños, en Paso del Rey.

Las familias podrán disfrutar de una amplia propuesta que incluye juegos, kermés, zona deportiva, plaza blanda, inflables, educación vial, juegos tradicionales a cargo de los Museos, turismo de aventura y rayuela.

La jornada contará también con cuatro funciones de obras de teatro, una cabina de fotos, feria y música, en un espacio de encuentro y celebración que promueve el juego, la cultura y la recreación y reafirma el compromiso del Gobierno local con el desarrollo integral de niñas, niños y sus familias.

La propuesta forma parte de las políticas municipales destinadas a garantizar el acceso de las infancias a espacios públicos de calidad, con iniciativas que fortalecen los vínculos comunitarios y acompañan a las familias del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno