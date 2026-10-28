La intendenta Mariel Fernández y el ministro Gabriel Katopodis inauguraron el Puente sobre el Río Reconquista en Paso del Rey

La obra duplica la capacidad de circulación vehicular y forma parte de un proyecto integral de 51 cuadras sobre el Camino de Sirga. Además, recorrieron trabajos viales sobre la Ruta Provincial N.º 24 y la calle San Emilio en Trujui

_La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron el Puente sobre el Río Reconquista, a la altura de Paso del Rey, en la intersección de la Ruta Provincial N.º 7 y el Camino de la Ribera.

La nueva infraestructura se encuentra a pocos metros del puente existente y duplica la capacidad de circulación vehicular en un punto estratégico para la conectividad de la zona. Cuenta con una longitud total de 54 metros y una calzada de 9 metros de ancho, que incorpora una bicisenda de 2 metros y una senda peatonal de 1,20 metros para favorecer una circulación más segura y accesible.

Al respecto, la jefa comunal remarcó: “Celebramos la obra pública porque no solamente tiene que ver con infraestructura, sino que en cada intervención que hacemos desde el Estado le mejoramos la vida a nuestro pueblo” y agregó: “A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos por el rumbo económico que decidió imponer el Gobierno nacional, hacemos grandes esfuerzos desde el municipio junto al gobierno de la provincia para seguir sosteniendo la obra pública”.Por su parte, Katopodis expresó: “En la Provincia de Buenos Aires defendemos la obra pública y seguimos haciendo las obras que necesitan nuestros vecinos y vecinas.

La decisión de Axel y de Mariel de sostener estas obras, con mucho esfuerzo, tiene un enorme valor en este contexto. Frente a tres años de abandono de la obra pública nacional, necesitamos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera”.

El puente constituye el tercer tramo de la obra integral del Camino de Sirga, que contempla la pavimentación y adecuación de un total de 51 cuadras entre la Ruta Provincial N.º 7 y la colectora de la Autopista Acceso Oeste.

El proyecto incluye, además, obras de drenaje, pavimentación de calles adyacentes, instalación de cañerías, sumideros, cámaras de inspección y alumbrado público con tecnología LED. La intervención busca mejorar la conectividad vial y los tiempos de traslado de más de 40 mil vecinas y vecinos.

En el marco de la jornada, Fernández y Katopodis también recorrieron los trabajos de ampliación de la Ruta Provincial N.º 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste, la Ruta Provincial N.º 25 y la avenida Derqui, correspondiente a la segunda etapa de la obra.

En tal sentido, la jefa comunal dijo que es “Una alegría ver avanzar la ampliación de la Ruta Provincial N.º 24, es una enorme obra que desarrollamos con financiamiento provincial.

En un contexto económico tan crítico para la Argentina, con un Gobierno nacional que no financia y abandona la obra pública, celebramos aún más realizar estas obras que mejoran nuestro municipio y la vida de nuestra comunidad”.Asimismo, visitaron los trabajos de repavimentación con hormigón de la calle San Emilio, entre la Ruta Provincial N.º 23 y la avenida Jauretche, una de las arterias principales de la localidad.

Esta intervención permitirá mejorar el acceso y la conexión de los barrios Santa Paula, Villanueva, La Fortuna y El Reencuentro, en beneficio de más de 1.500 vecinas y vecinos de la zona.La actividad contó con la presencia de María Giménez, secretaria de Obras y Servicios Públicos local; Emmanuel Fernández, presidente del Honorable Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial; autoridades del Municipio de Merlo; del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) e integrantes de los equipos de gestión municipal y provincial.

Las actividades se desarrollaron en el marco del trabajo articulado entre el Municipio de Moreno y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en obras de infraestructura vial, fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de movilidad de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno