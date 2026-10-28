Abrió la inscripción para una nueva capacitación en Primera Escucha y Prevención de los Consumos

_Los encuentros se realizarán los martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa abierta a la comunidad orientada a fortalecer el abordaje frente a situaciones de consumo y adicciones, con eje en la escucha como primer acercamiento y herramienta fundamental de acompañamiento.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, que tendrán lugar los martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 10 a 12 horas, en la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Moreno centro, ubicada en Alcorta 2854, con ingreso por la puertita negra al lado de la Plaza Digital.

Las y los participantes deberán acreditarse a partir de las 9:45 horas y podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdg_dgEPmhtYbhX-8_Gs3pO878vDl-dJlt7deZPDgwcT8BQ/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJmZGlkFlEQDwaDTNW2-bKCzWZMGyEwZeUcboZzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaf_A7R5TnWnWrtL06B6Vj-dCeayalqtv8tCA9Abinoc7rnRgwbcyrh57KFs8g_aem_fSzP2J8IAumpO8BrRjIWXA.

La propuesta contempla la importancia y el ejercicio de la escucha como primer abordaje frente a situaciones de consumo y adicciones, y busca fortalecer las herramientas para el acompañamiento desde una perspectiva comunitaria.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa impulsando espacios de formación que contribuyen al fortalecimiento de las redes de cuidado y prevención en el territorio, con el objetivo de brindar respuestas colectivas a las problemáticas de consumo en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno