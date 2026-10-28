General Rodríguez obtuvo 21 medallas en los Juegos Bonaerenses 2026

La delegación de General Rodríguez cerró su participación en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026 con un total de 21 medallas: ocho de oro, seis de plata y siete de bronce.

Con estos resultados, la ciudad se ubicó en el puesto 26 del medallero.

Cerca de 220 representantes locales compitieron entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre en las finales del certamen deportivo y cultural, que se desarrollaron durante cuatro jornadas.

Las medallas de oro

Pía Loto abrió la cosecha dorada para General Rodríguez al consagrarse campeona en judo, en la categoría femenina de hasta 52 kilos.

En la misma disciplina, Raúl Ledesma también obtuvo el primer puesto en la categoría masculina de hasta 50 kilos.

En las competencias para personas con discapacidad, Matías Restani se impuso en natación y Solange Fretes consiguió el oro en lanzamiento de clava.

Luego, Emma Bustamante ganó en salto en alto, categoría sub 16.En atletismo, Máximo Evis se quedó con el primer lugar en lanzamiento de jabalina sub 18, con una marca de 55,88 metros.

La delegación completó las ocho medallas doradas el viernes, con Victoria Gallardo en patín, categoría 2B sub 16, y el equipo de fútbol 7 mixto sub 13, que venció a Merlo en la final.

Las medallas de plataGeneral Rodríguez sumó seis medallas plateadas. Kevin Russo y Julia Sosa se destacaron en lucha; Sofía Correa, en judo; Vicente Hygonenq, en lanzamiento de jabalina; y Celeste Molina, en la final de los 1500 metros de atletismo.

La sexta medalla llegó en fútbol tenis, con el equipo femenino sub 15 integrado por Estefanía Farías y Paloma Coronel.

Las medallas de bronceLas siete preseas de bronce fueron para Eugenio Anigstein, en ajedrez sub 18 libre; Joaquín Benítez y Morena Lartigau, en salto en alto; Renzo González Escurra, en taekwondo; Rocío Guerra, en patín; y Amanda Terraza y Lourdes Correa, en judo.Con este balance, General Rodríguez cerró una nueva participación en los Juegos Bonaerenses con resultados destacados en disciplinas como judo, patín y atletismo, además de podios en otras especialidades deportivas.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez