La lista Verde Anusate ganó la Junta Interna de Salud en las elecciones de ATE Moreno

El oficialismo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Moreno ganó las elecciones donde se disputaba la conducción de la Junta Interna de Salud en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Cuartel V. Aunque perdió en el nosocomio provincial, la amplia victoria en el centro de salud complementario compensó los guarismos finales. Entrevista con Walter Cravero (secretario general de ATE Moreno), Agustina Acevedo y Elías Funes (integrantes de la lista)