Comenzó la Expo General Rodríguez 2026

La Expo General Rodríguez 2026 quedó inaugurada este viernes con una propuesta que reúne al sector productivo local, la gastronomía y los espectáculos en vivo.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana en el SUM del Instituto San José, con entrada abierta a la comunidad.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Mauro García. Durante la exposición, industrias y entidades de la ciudad presentarán sus productos, proyectos y distintas iniciativas que forman parte del desarrollo productivo del distrito.

La propuesta se realiza en conjunto con la sexta edición de la Fiesta Municipal de la Frutilla, que suma actividades y sabores locales a la programación.

Además, este sábado y domingo, desde las 12, habrá propuestas vinculadas a la Fiesta de la Frutilla y espectáculos musicales en vivo para disfrutar en familia y con amigos en el Predio Estación Cultural de General Rodríguez

La Expo General Rodríguez 2026 continuará durante todo el fin de semana en el SUM del Instituto San José, con actividades para conocer la producción local y compartir distintas propuestas culturales y recreativas.

Municipalidad de General Rodríguez