Se realizó una importante jornada sobre género, abuso sexual y evidencia digital

El encuentro se realizó el pasado lunes en la sede Moreno del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La mutación de los delitos y de las investigaciones a raíz del avance tecnológico. El caso de las fotos sexuales modificadas digitalmente, por ejemplo, fue uno de los temas abordados. Entrevista con Elizabeth Moscoso (presidenta del Instituto de Abogacía Joven de la institución) y con María Victoria Malcervelli (especialista en la temática y funcionaria judicial)