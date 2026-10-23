Juegos Bonaerenses: dos nuevos oros para General Rodríguez

Tras el segundo día de competencia en Mar del Plata, nuestra ciudad sumó dos nuevas medallas en la jornada del miércoles.

Las mismas llegaron en actividades individuales, con Matías Restani, en natación PCD (Personas con Discapacidad), en la categoría sub 14; y Solange Fretes, en la especialidad de lanzamiento de clava, dentro del atletismo PCD.

Por otra parte, en la modalidad de atletismo convencional, Guadalupe Peralta fue cuarta en la especialidad de lanzamiento de bala, terminando muy cerca de la medalla, mientras que Fermín Merlo ocupó el quinto lugar en la final del acuatlón.

Ya finalizadas gran parte de las disciplinas individuales, continúa en desarrollo el fixture de las actividades grupales: el tejo, con Stella Maris Soria y Margarita Sotomayor ganaron sus dos compromisos en la categoría libre femenino B y tienen el camino allanado para acceder a semifinales.

Lo propio ocurrió con Eugenio Anigstein, en el ajedrez sub 18 masculino, que ganó su grupo y hoy juega la semifinal contra el jugador olímpico Adam Ernestina. Anigstein es el único de la delegación local que tiene posibilidad de conseguir una presea.

En el beach voley, hay chances de clasificación a la siguiente ronda tras el triunfo obtenido ante Lezama por 2-1, ya que el equipo femenino sub 16 definirá hoy ante la dupla de Lincoln; mientras que en el tenis de mesa los chicos del masculino libre B ganaron su segundo partido ante Brandsen y se perfilan como posibles semifinalistas.

Luego de la destacada actuación del día martes, el judo rodriguense continúa con grandes opciones de sumar más medallas, al igual que en el atletismo, que tendrá representación local en competencias de salto y lanzamientos, además de seguir los acontecimientos que surjan en el fútbol 11 y en el futbol 7 mixto, que ganó sus dos juegos previos. Agradecemos su difusión.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez