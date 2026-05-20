La Maternidad Estela de Carlotto continúa desarrollando actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2026, la Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante una nueva jornada de actividades destinadas a promover espacios de encuentro, reflexión y participación junto a trabajadores y trabajadoras de la salud, personas gestantes y familias.

Bajo el lema de este año, “Parir con voz, parir con derechos”, durante la jornada se desarrolló en la sala de espera la actividad “Derechos en el nacimiento”, un espacio de intercambio orientado a difundir y reflexionar sobre el parto respetado y los derechos de las personas gestantes y sus bebés.

Además, quienes participaron de la jornada compartieron un momento especial junto a Isa y José, quienes acompañaron la espera de los controles médicos con canciones e interpretaciones musicales que aportaron sensibilidad, calidez y emoción al encuentro.

La apertura institucional, coordinada por la Residencia de Obstetricia, también funcionó como un espacio de intercambio entre integrantes del equipo de la maternidad.

Allí se compartió el relato de nacimiento de Bahía a través del testimonio de Luciano y Julieta, recuperando experiencias y vivencias vinculadas al acompañamiento respetuoso durante el embarazo y el parto.

Por otra parte, se realizó la actividad corporal “Embarazo Eutónico” en el marco del Taller de Preparación Integral para el Nacimiento (PIN), promoviendo el bienestar físico y emocional durante la gestación.Desde la institución destacaron la importancia de continuar fortaleciendo una salud pública basada en el respeto, la escucha y el acompañamiento integral de las personas gestantes y sus familias.

Maternidad Estela de Carlotto