La Maternidad Estela de Carlotto realizó el cuarto conversatorio sobre el cuidado de la salud

La comunidad y la Maternidad Estela de Carlotto dialogaron sobre seguridad en la atención

La calidad de la atención sanitaria fue el eje del cuarto encuentro de Hablemos de Salud, el espacio que impulsa la Maternidad Estela de Carlotto para promover el intercambio con la comunidad.

Durante la jornada, los equipos de la institución y las personas participantes compartieron experiencias y trabajaron sobre distintas medidas para prevenir riesgos y mejorar la atención, desde la correcta identificación de pacientes y la higiene hospitalaria hasta la alimentación segura.

La propuesta también permitió reflexionar sobre el papel de la comunidad en el cuidado de la salud y la importancia de generar instancias de participación que ayuden a detectar aspectos por mejorar.

A través de estos encuentros, la Maternidad busca fortalecer el vínculo con la comunidad y seguir promoviendo una atención pública segura, respetuosa y de calidad.

Maternidad Estela de Carlotto