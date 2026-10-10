Salud

Hablemos de Salud: encuentro sobre calidad y seguridad en la atención sanitaria

Posted on by rodrigos
10
Oct

La Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante el cuarto conversatorio de Hablemos de Salud, una iniciativa que promueve el encuentro entre la institución y la comunidad para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y reflexionar sobre los derechos y las responsabilidades en el cuidado de la salud.

En esta edición, el eje fue la calidad y la seguridad sanitaria.

A través de actividades participativas y del diálogo con los equipos de la Maternidad, se abordaron temas como la identificación segura de pacientes, la higiene hospitalaria, la prevención de riesgos, la alimentación segura y la mejora continua de la atención.

Estos espacios buscan fortalecer la participación de la comunidad, reconocer oportunidades de mejora y contribuir a una salud pública de calidad, con una atención segura, respetuosa y centrada en las personas.

Maternidad Estela de Carlotto