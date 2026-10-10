Hablemos de Salud: encuentro sobre calidad y seguridad en la atención sanitaria

La Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante el cuarto conversatorio de Hablemos de Salud, una iniciativa que promueve el encuentro entre la institución y la comunidad para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y reflexionar sobre los derechos y las responsabilidades en el cuidado de la salud.

En esta edición, el eje fue la calidad y la seguridad sanitaria.

A través de actividades participativas y del diálogo con los equipos de la Maternidad, se abordaron temas como la identificación segura de pacientes, la higiene hospitalaria, la prevención de riesgos, la alimentación segura y la mejora continua de la atención.

Estos espacios buscan fortalecer la participación de la comunidad, reconocer oportunidades de mejora y contribuir a una salud pública de calidad, con una atención segura, respetuosa y centrada en las personas.

Maternidad Estela de Carlotto