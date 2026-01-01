La municipalidad armó vivienda para una familia en predio que los vecinos reclaman para una plaza

El espacio verde está ubicado en avenida San Martín (paralela a las vías del ferrocarril) entre El Quijote y Washington del barrio Fademac de Francisco Álvarez del partido de Moreno, a 3 cuadras de El Embarcadero. En tiempo récord, la municipalidad armó una vivienda para una mujer y cinco hijos. Ese predio fue donado al Estado local para “fines sociales”. Los vecinos rechazaron la construcción de la casa y exigen que sea destinada a una plaza. El conflicto está planteado. Consultada la delegada municipal de Francisco Álvarez, Antonella Moyano, mediante mensaje, respondió lo siguiente: “Si, reubicamos una mamá con 5 chicos. Lo que hablamos con la comunidad es que la plaza se va a realizar. Le dejé mi contacto a un vecino para que nos juntemos. Que él me ha comunicado que siempre las reuniones son en su casa. Y también han ido a la delegación y le dimos la respuesta correspondiente”. Los entrevistados negaron haber tenido contacto con alguien de la comuna. En un video grabado por un vecino en momentos en que empleados de la comuna realizan los trabajos para construir la casa, Antonella Moyano le dice que “la autorización es del IDUAR, de la intendenta Mariel Fernández”. En contacto con el administrador del IDUAR (Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional) de la municipalidad de Moreno, Leonardo Grosso, el funcionario nos dijo a través del chat de WhatsApp que “Si, esa relocalización es parte de un plan de intervención urbana. Quienes donan siempre lo hacen con fines comunitarios. Y como el predio se encuentra ocupado por viviendas pre existentes, lo que hicimos fue crear un plan urbano para darle el marco que permita avanzar con la creación de la plaza en la fracción restante”. El funcionario se comprometió a brindar una entrevista para explicar los alcances de este programa.

Entrevista con Paula, Verónica y Julia