Tucumán dio la bienvenida a su primera bebé del 2026

El inicio del año 2026 tuvo como protagonista a Helena Giselle, quien se convirtió en la primera bebé nacida en Tucumán.

El nacimiento se produjo a las 00:02 horas del 1° de enero, mediante un parto normal, en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes.La madre de la recién nacida, Mayra Giselle Zalazar, comenzó con trabajo de parto minutos antes de la medianoche y, apenas transcurridos dos minutos del nuevo año, se concretó el nacimiento. Helena pesó 3,860 kilogramos al momento de nacer y tanto ella como su mamá se encuentran en muy buen estado de salud.

La información fue confirmada por el ministro de Salud de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz, quien dio a conocer la noticia mientras se comunicaba con el gobernador Osvaldo Jaldo.

La madrugada continuó con intensa actividad en la maternidad, ya que a las 00:08 horas nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero. En este caso, el nacimiento se realizó mediante una cesárea.

Con info Ministerio de Salud Pública Tucumán