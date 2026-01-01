Mendoza y San Luis recibieron a las primeras bebés del 2026

El comienzo del año 2026 estuvo marcado por dos nacimientos registrados exactamente a las 00:00 del 1° de enero en distintas provincias del país. Ambos fueron anotados en el mismo horario, por lo que no es posible determinar oficialmente cuál ocurrió primero a nivel nacional.

Uno de los nacimientos tuvo lugar en la provincia de Mendoza, donde Juana Delfina llegó al mundo en el Hospital Lagomaggiore, uno de los principales centros de salud de la región.

La beba pesó 3,290 kilos y se encuentra en buen estado de salud.De manera simultánea, en la ciudad de San Luis, nació Mía Saray Frías Olaechea. El parto se produjo en la Clínica Italia, fue natural y la recién nacida registró un peso de 2,950 kilos.

Ambos nacimientos, ocurridos en el mismo minuto pero en diferentes puntos del país, marcaron el inicio del 2026 y quedaron registrados como los primeros alumbramientos del año en Argentina.

Tras los primeros nacimientos registrados en San Luis y Mendoza, otras provincias también vivieron momentos de emoción en los primeros minutos de 2026.

En Tucumán, a las 00.02, nació Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. La madrugada continuó con más llegadas en esa provincia, ya que poco después otra mujer dio a luz a Noah Alejandro, casi al mismo tiempo.

En Santiago del Estero, el reloj marcaba las 00.09 cuando nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, sumándose a la nómina de los primeros bebés del nuevo año.

El norte argentino también fue protagonista durante la madrugada. En Salta, a la 01.35, el Hospital Público Materno Infantil celebró el nacimiento de Hannah. Más tarde, en San Juan, a las 02.28, se confirmó la llegada de Natalia Morales en el Hospital Rawson. La beba es hija de Solange Atampiz.Los primeros nacimientos en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires registró dos nacimientos destacados durante la mañana del 1° de enero

En La Plata, a las 04.24, nació Benicio Felipe en el Hospital San Roque de Gonnet. El recién nacido pesó 3.750 gramos y tanto él como su madre, Gabriela, y su padre, Facundo, se encuentran en buen estado de salud. El parto se desarrolló sin complicaciones y fue atendido por el equipo médico de guardia.

Horas más tarde, a las 06.31, Bahía Blanca recibió a Darkiel, nacido en el Hospital Penna. Su mamá, Sasha Stemphelet, relató que la familia vivió el momento con gran expectativa y alivio tras días de intenso calor, destacando que todo salió bien luego de una espera cargada de ansiedad.

El nombre del bebé fue elegido por su padre, Fabián Saes, y tiene origen en el nombre artístico de un reconocido cantante y actor puertorriqueño del género urbano.

De este modo, entre celebraciones de Año Nuevo, guardias hospitalarias y partos de madrugada, distintas provincias argentinas dieron la bienvenida a los primeros nacimientos de 2026, marcando el inicio del año con nuevas vidas en todo el país.

Fotos:

Diario El Sol Mendoza

Jorge Castro – El Chorrillero San Luis