Se incendió un colectivo de La Perlita sobre Ruta 7: Destrucción total y el chofer herido leve

El siniestro se desató alrededor de las 13:45 de este jueves 1º de enero de 2026. El interno 410 de la línea 422 de Transportes La Perlita que realizaba el recorrido 1, uniendo las estaciones de General Rodríguez con Ituzaingó, se incendió sobre la Ruta 7 a la altura de la calle Marcos Sastre, frente a la sede de Defensa Civil de la municipalidad de Moreno y en las inmediaciones de la estación ferroviaria de La Reja, mano a Moreno.

Iba con unos 40 pasajeros. De manera repentina, según las fuentes consultadas, escucharon una explosión y el colectivo comenzó a ser consumido por las llamas. En el interior viajan un grupo de policías bonaerenses, quienes ayudaron a evacuar la unidad, al igual que el chofer quien tuvo una actitud heroica, más allá de sus obligaciones.

También colaboraron automovilistas que circulaban por la traza. Trabajaron los Bomberos Voluntarios de Moreno. Hubo un único herido, de manera leve: el conductor, quien tuvo lesiones menores en las piernas producto del fuego y un pico de presión por el traumático momento. Fue asistido en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.