La municipalidad de General Rodríguez secuestró un camión de la comuna de Moreno que participaba de obras públicas en ese distrito y terminó en escándalo

La municipalidad de General Rodríguez secuestró dos camiones que trasladaban máquinas viales. Uno de los vehículos era oficial de la comuna de Moreno. Funcionarios morenenses se hicieron presentes con la intención de recuperar este vehículo. Todo terminó en escándalo, con consecuencias legales. En una maniobra digna de un golpe tipo comando, personas (quienes ya estarían identificados en la justicia) se llevaron la unidad. Los móviles rodriguenses intentaron detenerlos y según consta en la denuncia golpearon brutalmente a un empleado municipal. Hay una causa en la que interviene la UFI Nº 10 por “delitos leves y desobediencia” pero puede ser aún más grave: investigan si no se trató lisa y llanamente de un robo.

A lo largo de este artículo vamos a mencionar en varias oportunidades la palabra “fuentes” ya que la reconstrucción de este hecho, del que no tenemos precedentes, determinó que contactemos al menos una decena. Es un suceso donde la política tiene un protagonismo igual de importante que la cuestión judicial.

Todo comenzó alrededor de las 14.30 de este sábado 17 de enero sobre la avenida del Oeste en su cruce con la calle Puerto Rico, en los fondos del barrio Altos del Oeste de General Rodríguez. Móviles de la dirección de Tránsito de la municipalidad local interceptaron dos camiones que llevaban máquinas viales en unos carretones. Uno de estos artilugios medía más de 20 metros. Justamente este vehículo tenía los papeles en orden, pero el chofer no poseía la categoría habilitante para ese tipo de unidad. El caso del otro transporte era totalmente distinto: No tenía chapa patente delantera y cuando se requirió papeles al conductor, no presentó ninguno. Con la anuencia del responsable del área, Oscar Eugui, los inspectores decidieron secuestrarlos. Esta secuencia fue confirmada por cinco fuentes distintas, incluso de Moreno, aunque con matices según estos últimos.

En el playón de estacionamiento que posee la municipalidad en la esquina de la Ruta 24 y la calle Corrientes (en las inmediaciones del hospital provincial Vicente López y Planes) es donde ocurre uno de los hechos más graves denunciados. En un primer momento, cuando se labran las actuaciones, reinaba la tranquilidad. A los pocos minutos aparecen dos funcionarios comunales de Moreno: La subsecretaria Legal y Técnica Natalia Sosa (ex directora del cementerio) y el jefe de Guardaparques de Los Robles José Luis Barreiro (varias veces concejal, incluso presidente del cuerpo, y con responsabilidad política durante las gestiones de los intendentes Andrés Arregui, Mariano West, Walter Festa y ahora Mariel Fernández). Intentaron destrabar la situación.

La postura del director de Tránsito Oscar Eugui fue irreductible. Ya habrían notificado al Juzgado de Faltas del operativo. Sosa y Barreiro se estaban retirando cuando entraron en escena varias camionetas blancas (principalmente Renault Kangoo y Alaskan) y algunos autos, con al menos una docena de sujetos. Armaron un operativo tipo comando. Un vehículo tapó la salida del móvil de la dirección de Tránsito. Otros se posicionan sobre Ruta 24 y los demás sobre Corrientes. Inmediatamente apareció el chofer del camión, que se había esfumado. Tenía la llave. Se subió a la unidad y se la llevó, ante la impotencia de los empleados públicos de reaccionar. Este segmento fue confirmado por fuentes comunales y judiciales. Pero sobre todo, hay un video del cual compartimos algunas capturas. Este punto en fundamental en lo que pueda pasar en la justicia, más allá de la continuación del escape. No hacia la victoria, sino hacia Moreno

El camión circuló por la calle Corrientes con destino a la Ruta 7. Un incidente se produce a la altura de la calle Almafuerte. El personal de Tránsito que quedó en el puesto avisó por radio de la situación. Un móvil de la repartición intentó detener la marcha de la unidad. En ese lugar se habría producido un choque. Quienes viajaban en las camionetas descendieron y atacaron el vehículo comunal. Bajaron violentamente a una de las inspectoras y golpearon al conductor. El camión retomó la marcha. Esta arremetida está plasmada en la denuncia policial y refrendada por varias fuentes.

El camión traspone el paso a nivel ferroviario de Las Latas y finalmente es detenido por patrulleros policiales y de Tránsito. Secuestran nuevamente la unidad y todos los presentes son trasladados a la Comisaría 2º de General Rodríguez (Malvinas). La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y por distintos testimonios.

A esta altura eran incesantes las llamadas y mensajes de dirigentes políticos del peronismo morenense a sus pares rodriguenses. El motivo, aunque sospechado a esa altura, fue develado en la seccional policial: el camión en cuestión era propiedad de la municipalidad de Moreno. Es decir, un vehículo oficial, que dependería de la secretaría de Obras y Servicios Públicos que conduce María Giménez y que participaba de trabajos de mejoramientos barriales en el distrito vecino. Ese era el interés principal para recuperarlo. La teoría económica liberal: Moreno derrama recursos hacia General Rodríguez.

En la vereda de la dependencia policial estaban apostados José Barreiro y Natalia Sosa, los funcionarios morenenses. Las declaraciones a todos los involucrados fueron recepcionadas por personal jerárquico de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La carátula, por ahora, es de “lesiones leves y desobediencia”. Fuentes judiciales y policiales nos confirmaron que está noticiado de la formación del expediente el conductor del camión. Y que estarían identificados tanto José Barreiro como Natalia Sosa.

Acá talla la cuestión política. José Luis Barreiro estaría a cargo del armado operativo territorial del Movimiento Evita en General Rodríguez. Cómo ya hemos publicado, este espacio intenta posicionar a María Giménez en el distrito con intenciones de ¿pelear la intendencia en el 2027? Parte de las actividades de este sábado en el barrio Don Pedro fueron posteadas en el Instagram de Giménez.

En ese camino, Barreiro es una pieza fundamental. Barreiro conoce en profundidad el partido ya que a principios del 2016, con Darío Kubar como intendente (en aquel momento en el PRO, hoy en La Libertad Avanza), habría acercado a un empresario de la construcción, que se llamaría Guillermo Antúnez, para la realización de obras privadas, pero con injerencia municipal, como lo habría sido una tosquera. Fuentes informadas sobre la gestión en la comuna de aquellos años afirmaron que incluso habría alquilado máquinas viales al Estado local. ¿La motoniveladora y la retropala incautadas junto a los camiones serán de su propiedad? Es un dato que va a dilucidar la justicia a través de pedidos de informes.

Barreiro en ese 2016 había entrado en un breve ostracismo en Moreno, ya que había acompañado la lista de Mariano West, que sucumbió ante la encabezada por Walter Festa. Por minoría dentro del Frente para la Victoria, ingresó al Concejo Deliberante y después de unos escarceos, acordó finalmente con Festa y pasó a integrar el oficialismo municipal. Una situación parecida a la que vivió con Mariel Fernández, a quien enfrentó en el 2019 en la interna del llamado Frente de Todos por la candidatura a intendente. Barreiro terminó sexto sobre siete postulantes.

El congelamiento duró casi tres años, en los cuales Barreiro volvió a su puesto de base como guardaparque en Los Robles. Hubo pacto con Mariel Fernández, accedió a la jefatura de esa dependencia y acompañó a la intendenta en la exitosa reelección del 2023. En los últimos tiempos, bajo la conducción de Barreiro, los guardaparques lograron mejoras sensibles en sus condiciones laborales. Fueron noticia con la búsqueda infructuosa del puma en Loma Verde de La Reja, pero capturaron varios zorros, principalmente en el centro de Moreno.

Claramente la disputa territorial encarada desde Moreno hacia General Rodríguez está generando muchísimo ruido en el ámbito político. Tanto Mariel Fernández como Mauro García (jefe comunal de este último distrito) están enrolados en Unión Patria y ambos reconocen la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con prisión domiciliaria a raíz de una condena por corrupción.

La causa judicial puede tomar un cariz aún más grave. Si la fiscalía logra elementos que acrediten que el proceso de secuestro del camión de la municipalidad de Moreno estaba terminado en sus pasos burocráticos y ya estaba bajo custodia de General Rodríguez, el suceso de llevarse el camión sería analizado como un robo. Lisa y llanamente. ¿La causa puede ser más liviana? Sí, si es considerado un hurto ya que no hubo violencia en el hecho en sí. ¿Puede ser más grave? Claro, puede ser instruida como un robo agravado por ser cometido en poblado y en banda ¿dónde estaría la violencia? En el ataque a los empleados municipales. ¿Qué cariz tomará el expediente? Es una incógnita. Por lo pronto es un escándalo que puede tener resonancia provincial, teniendo las elecciones internas del PJ a la vuelta de la esquina.

El secretario de Comunicación de la municipalidad de Moreno Vicente Linares, en su rol de prensa política de la intendenta Mariel Fernández, se comunicó con este medio para brindar un descargo. Linares puso de manifiesto el malestar de la jefa comunal ante estas circunstancias, las cuales tomaron estado público. Aseveró que Fernández desconocía esta actividad de la secretaria de Obras y Servicios Públicos María Giménez en General Rodríguez y la utilización de vehículos oficiales para tal fin. Claramente, siendo la intención de Mariel Fernández de ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estos sucesos que salpican a la gestión y tiene impacto a nivel político interno, no la favorecen ¿Habrá secuelas? ¿Habrá medidas disciplinarias? Ahora los caminos son administrativos (para recuperar el camión municipal) y judiciales. Pero esa senda está llena de baches. Y profundos.