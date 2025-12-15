La secretaria de Obras Públicas de Moreno arregla calles en General Rodríguez: Arde la interna

La secretaria de Obras Públicas de la municipalidad de Moreno, María Giménez (concejal en uso de licencia desde el 2023, segunda en la línea de sucesión de la intendenta Mariel Fernández) está desarrollando una fuerte tarea militante en General Rodríguez. Esta actitud generó rispideces con el gobierno local, comandado por Mauro García, ya que Giménez realiza trabajos de obras públicas en ese distrito.

Este tema fue abordado por García el pasado viernes 5 de diciembre en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante rodriguense, en el acto de jura de los 10 concejales electos en las elecciones de septiembre. Es histórico que habitantes de Moreno se atiendan en el sistema sanitario vecino. Al respecto, el intendente señaló “vecinos de otras ciudades, que por ahí no encuentran la asistencia necesaria, lo pueden hacer en nuestra ciudad”. Días atrás el secretario de Salud Gustavo Tummino afirmó que entre el 20 y el 30% de los pacientes que recurren al servicio público municipal de General Rodríguez habitan otro distrito, principalmente Moreno. Finalmente García apuntó los cañones: “El espíritu de solidaridad no tiene que ver con salir a rapiñar o generar una campaña”. Presente estaba María Giménez, ya que una edil del Movimiento Evita asumió ese viernes. La representante es Sandra Molina.

La cuestión fue subiendo el voltaje político. En la última sesión ordinaria del HCD de Moreno, el flamante concejal Luis Cisnero de La Libertad Avanza se preguntó “habría que averiguar qué hace la secretaria de Obras Públicas cortando el pasto en un parque en General Rodríguez”. Lo hizo en medio de la reunión legislativa donde se aprobó el presupuesto propuesto por Mariel Fernández. Cisnero apuntaló “Hay ciertos empleados municipales trabajando en General Rodríguez. ¿Cobran en Rodríguez o cobran acá? Los vehículos, ¿de dónde son? ¿Son de Rodríguez o son de acá?”. Encendió una mecha.

Este sábado, luego de la inauguración del microestadio y de la pileta con olas en el polideportivo “Diego Armando Maradona” de Cuartel V, este medio dialogó con María Giménez: “Mi espacio de militancia y participación política responde a General Rodríguez”, aseguró. “Somos el Movimiento Evita”, aseveró la funcionaria municipal de Moreno. Agregó que “No hay mucho más que eso. No hablé con Mauro, pero no pasa nada”. Afirmó que “las maquinarias no son de Moreno, no son del municipio de Moreno. Que haya una maquinaria trabajando en General Rodríguez no implica nada”.

Los chisporroteos son evidentes. Hay malestar entre dos gobiernos que representan al mismo espacio político: Fuerza Patria. Incluso Mariel Fernández y Mauro García se referencian en la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la carrera para ser gobernadora, a Mariel Fernández ¿Le sirven estas internas? En General Rodríguez, el enojo crece y preguntan, cada vez menos disimuladamente, ¿En Moreno no tienen necesidades más acuciantes? Ahora bien, ¿Esta disputa tendrá un arreglo negociado, para evitar que la sangre llegue al río? Veremos los próximos pasos.