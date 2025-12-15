La intendenta Mariel Fernández entregó diplomas a egresadas y egresados de la UNA de la sede Moreno

_Se egresaron 95 estudiantes en las disciplinas Tango, Luthería, Puesta Escénica y Muralismo de la Universidad Nacional de las Artes_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández junto al decano del Departamento de Folclore, Victor Giusto realizaron la entrega de 95 diplomas a las y los estudiantes que finalizaron sus diplomaturas universitarias en Luthería; Muralismo y arte ancestral; Puesta escénica de las danzas folklóricas y populares argentinas; y Tango 360°, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Durante el acto, que se llevó adelante en el Teatro Marechal, la jefa comunal, subrayó: «Es una articulación que celebramos porque la identidad cultural es fundamental en la historia de lucha de las y los trabajadores, y es un eje transversal a todo nuestro Gobierno municipal» y agregó «En cada rincón de Moreno hay expresiones de folclore, y además de hacerlo con amor, es importante hacerlo con técnica y con belleza, por eso lo importante de esta formación. Y lo más valioso es que el aprendizaje se comparta y circule en nuestra comunidad».

Este recorrido se inició en 2021, a partir del convenio de colaboración firmado entre el Municipio de Moreno y la UNA, que permitió que la educación artística universitaria comenzara a dictarse a nivel local.

El proceso se consolidó en mayo de 2025, con la inauguración de la sede de la UNA, ubicado en Alcorta 2854, que eran las antiguas instalaciones y ahora renovadas del Club Mariano Moreno. Un espacio destinado a seguir ampliando la oferta educativa en el territorio y garantizar una educación pública, gratuita y de calidad sin que las y los estudiantes deban trasladarse fuera del distrito.Estuvieron presentes en la ceremonia Cynthia Muñoz, secretaria de Cultura, Educación y Deportes; Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial; Lucía Conde, secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional del Departamento de Folclore de la UNA y Celeste Gramajo, directora de Extensión Universitaria del Departamento de Folclore de la UNA.

La entrega de diplomas reafirma el compromiso compartido entre el Gobierno municipal y la Universidad Nacional de las Artes para fortalecer la identidad cultural morenense, consolidar espacios de formación y acompañar el crecimiento de artistas y docentes que enriquezcan la cultura local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno