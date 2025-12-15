Se realizó la IV Jornada Pensar-Hacer Trabajo Social

En el marco del Día de la y el Trabajador Social y del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó por cuarto año consecutivo la Jornada Pensar-Hacer Trabajo Social, bajo el lema “Reivindicando las luchas colectivas en salud frente a la política de la crueldad”.La actividad propuso un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a la intervención y el quehacer cotidiano del Trabajo Social en el ámbito de la salud pública, a partir de dos paneles de debate.El Panel I, titulado “Trabajo Social en salud: tensiones y diálogos con sujetos colectivos”, contó con las exposiciones de Natalia Castrogiovanni y la organización No Tan Distintes, quienes abordaron los desafíos actuales del ejercicio profesional y su vinculación con los procesos colectivos.

El Panel II, denominado “Relatos de experiencias de lucha y organización de trabajadoras y trabajadores de la salud”, reunió a trabajadoras sociales del Hospital Laura Bonaparte, de la Residencia de Trabajo Social del Hospital Ramón Carrillo y a trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, quienes compartieron experiencias de organización y resistencia en el sistema de salud.La jornada incluyó además una muestra fotográfica y un cierre musical, consolidando un espacio de encuentro que reafirma el compromiso del Trabajo Social con los derechos humanos y la defensa de la salud pública.

