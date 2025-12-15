Salud

Se incorporó equipamiento médico para anatomía patológica en el Hospital Sommer

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer incorporó nuevo equipamiento destinado a la realización de técnicas de inmunomarcación, fortaleciendo la capacidad diagnóstica de la institución.

La incorporación de esta aparatología permitirá efectuar diagnósticos histopatológicos adecuados y de alta calidad, brindando a la comunidad un servicio de mayor complejidad, precisión y excelencia.Según las especificaciones técnicas, se trata de un equipo de inmunohistoquímica automatizada diseñado para optimizar la eficiencia, la estandarización y la calidad en los laboratorios de anatomía patológica.

El sistema realiza de manera automática todo el proceso de tinción, desde la desparafinización hasta la contratinción, y posibilita el trabajo con inmunohistoquímica convencional, técnica de Mohs, inmunocitoquímica e inmunofluorescencia.

Esta incorporación representa un avance significativo en el fortalecimiento de la salud pública y en la mejora continua de los servicios especializados del hospital.

