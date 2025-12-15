Provincia participó en una jornada sobre derechos para personas con discapacidad

El Ministerio formó parte de este encuentro de concientización, en compañía del activista reconocido por su aporte a la visibilización del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, participó esta semana en San Martín de una jornada de concientización y promoción de derechos en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el pasado 1° de diciembre. La actividad no sólo puso en valor las iniciativas territoriales, sino que reafirmó la decisión política del gobierno provincial de seguir acompañando y fortaleciendo a este colectivo en un contexto nacional adverso.

El encuentro, que incluyó actividades recreativas, artísticas e instancias de reflexión, contó con la presencia del activista Ian Moche, reconocido por su aporte a la visibilización del Trastorno del Espectro Autista (TEA). En representación del Ministerio a cargo de Andrés Larroque asistieron la subsecretaría de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; junto a la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; y al director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero. La actividad, denominada “Nada de Nosotr@s sin Nosotr@s”, se realizó en el SUM del Parque Yrigoyen.

Allí también dio testimonio Ian, el niño de 12 años de espectro autista que fue recibido oportunamente por el gobernador Kicillof y el ministro Larroque, luego del ataque que sufrió por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Sobre la importancia de esta jornada Meglia expresó: “Para la Provincia garantizar los derechos de las personas con discapacidad es una política prioritaria que sostenemos todos los días en el territorio”, y remarcó que constituyen una parte central de la agenda impulsada por el gobernador Axel Kicillof.En un contexto donde el gobierno nacional ha interrumpido acompañamientos esenciales, la Provincia dispuso distintos aumentos para fortalecer los programas destinados a personas con discapacidad.

La última mejora incluye un incremento del 100% en el peculio para quienes trabajan en Talleres Protegidos y un aumento del 40% para las becas de todos los programas vinculados a Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad.

