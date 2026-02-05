La Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra en Luján

En el marco del centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, la ciudad de Luján fue escenario de un emotivo homenaje aéreo protagonizado por la Patrulla ASPA, el equipo acrobático de élite del Ejército del Aire y del Espacio de España.Con la presencia del intendente Leonardo Boto, autoridades del Complejo Museográfico Provincial E. Udaondo, y vecinos y visitantes que se acercaron hasta la Basílica de Luján, la ciudad vivió un momento único con el espectacular sobrevuelo sobre la Plaza Belgrano y el casco histórico de la Patrulla ASPA.

Participaron seis helicópteros Eurocopter EC-120 Colibrí, que realizaron maniobras de alta precisión y desplegaron humo con los colores de la bandera argentina, en una demostración aérea de gran destreza.

El homenaje se inscribe dentro de las actividades organizadas para conmemorar los 100 años del vuelo del Plus Ultra, la travesía que en 1926 logró por primera vez unir España y Argentina a través del cruce del Océano Atlántico, marcando un hito en la historia de la aviación mundial.Cabe destacar que el hidroavión Plus Ultra se encuentra actualmente exhibido en la sala “Hazañas” del Museo del Transporte, perteneciente al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján.

La Patrulla ASPA es reconocida internacionalmente por su nivel técnico y su rol como embajadora aérea de España en eventos conmemorativos y de cooperación internacional.

Durante el mes de febrero, el Municipio llevará adelante una agenda de actividades abiertas a la comunidad, destinadas a difundir la historia del Plus Ultra, promover el patrimonio cultural y convocar a vecinos, vecinas y visitantes a participar de esta conmemoración histórica.Historia del Plus UltraEste 2026 se celebran los 100 años del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, en la primera travesía aérea transatlántica que unió España y Argentina.

El evento marcó un antes y un después en la historia de la aviación mundial y en los vínculos entre ambos países, demostrando que el océano podía ser cruzado por aire cuando todavía volar era una proeza riesgosa y excepcional.

El Plus Ultra, un Dornier Do J “Wal”, fue el hidroavión de la aeronáutica militar española que realizó por primera vez un vuelo trasatlántico, partiendo de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y llegando a Buenos Aires el 10 de febrero de ese año, luego de una travesía de aproximadamente 10.170 kilómetros en 61 horas y 44 minutos de vuelo.La proeza fue llevada a cabo por el comandante Ramón Franco junto al capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.

Este vuelo despertó una enorme expectativa popular, y fue seguido con atención por la prensa internacional y recibido como un acontecimiento histórico en la Argentina, símbolo de progreso tecnológico, valentía y cooperación entre naciones en una época en la que la aviación recién daba sus primeros grandes pasos.

Tras completar la hazaña, el avión no regresó a España. Como gesto diplomático y de amistad entre ambos países, el Plus Ultra fue donado a la Argentina por voluntad de su majestad Alfonso XIII, donde pasó a formar parte del patrimonio nacional.

Luego, fue utilizado como avión correo por la Armada hasta ser desafectado del servicio activo y pasar a ser parte del patrimonio del Museo de Transporte de Luján desde 1936.Con el paso de los años, la aeronave fue preservada como pieza histórica y finalmente incorporada a la colección del Museo de Transporte de Luján, donde hoy se exhibe.

A un siglo de aquel vuelo inaugural, el Plus Ultra aún hoy tiene un lugar de honor en el Museo, donde se conserva como una de las piezas más emblemáticas del patrimonio aeronáutico y cultural del país.

