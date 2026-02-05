Abrió la inscripción para diplomaturas y cursos superiores

La cartera de salud bonaerense, a través de su Escuela Oficial de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” y en convenio con universidades nacionales, informa que se encuentra abierta la preinscripción para las diplomaturas y cursos superiores hasta el 28 de febrero.

Se trata de una múltiple oferta académica con 13 formaciones virtuales dirigidas a trabajadores y trabajadoras de salud, activistas, profesionales con desempeño en organismos gubernamentales y no gubernamentales, gestoras/es provinciales, municipales y de organizaciones comunitarias de salud, residentes, entre otros.

La preinscripción a los cursos y diplomaturas se realizará entre el 2 y el 28 de febrero, completando un formulario digital para postularse a la vacante.

Cada Diplomatura/Curso Superior realizará el análisis de postulantes y solamente quienes sean preseleccionados/as recibirán los materiales y el cronograma del seminario transversal, introductorio y obligatorio: “Políticas Públicas en Salud”.

Las y los seleccionados cursarán el módulo transversal del 4 al 18 de marzo (con modalidad virtual sincrónica, con grabación de clases), y al finalizarlo, deberán completar y aprobar la evaluación correspondiente, que estará disponible desde el 19 al 29 de marzo.

Se considerarán inscriptos/as a la propuesta seleccionada quienes aprueben la evaluación. Luego, serán matriculados/as en la plataforma correspondiente a la propuesta seleccionada.

Entre los cursos disponibles se encuentran: Diplomatura en Salud digital; Diplomatura en Políticas de Cuidado para el Abordaje Integral de Conflictividades y Violencias en Salud; Diplomatura en Equidad de Género en Salud; Diplomatura en Salud Internacional; Diplomatura en Políticas Públicas en Salud Mental; Diplomatura en VIH, ITS y Sexualidades: Abordajes Situados desde los Derechos Humanos y la Salud Integral; Diplomatura en Formación de Formadores en Servicios de Docencia e Investigación; Diplomatura en Pediatría Social: Cuidados, Derechos y Aprendizajes; Diplomatura en Liderazgo y Gestión en el Campo de la Enfermería con Perspectiva Estratégica; Curso Superior para Enfermería en Control de Infecciones (ECI), entre otros.

Para acceder al formulario, más información u otras consultas ingresar a https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/capacitacion/diplomaturas-y-cursos-superiores/o comunicarse con deptoestudiosdegobierno.ff@gmail.com

