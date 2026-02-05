Se realizó un torneo nocturno de natación en el polideportivo municipal de General Rodríguez

En General Rodríguez se llevó a cabo un Torneo Nocturno de Natación en el Polideportivo Municipal, una propuesta deportiva que reunió a nadadores y nadadoras en una jornada especial pensada para fomentar la práctica y el encuentro a través del deporte.

La actividad se desarrolló en horario nocturno y permitió que deportistas participaran de distintas pruebas en un entorno de competencia y camaradería, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la comunidad.

Este tipo de iniciativas forman parte del trabajo que se impulsa para promover el deporte y generar más espacios de participación, brindando oportunidades para que jóvenes y adultos continúen desarrollándose en distintas disciplinas dentro del ámbito municipal.

Municipalidad de General Rodríguez