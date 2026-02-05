Nadador rodriguense fue convocado a la Selección Argentina Juvenil

El intendente Mauro García recibió a Tiziano Ghisio, joven nadador de General Rodríguez que tuvo una destacada actuación en el último Open Argentino y fue convocado para integrar la Selección Argentina Juvenil de Natación.

Con tan solo 17 años, Ghisio alcanzó importantes marcas en las pruebas de 200 metros mariposa y combinados, resultados que le permitieron obtener la clasificación para participar del Southern Sectional Zone 2026, competencia que se disputará en Florida, Estados Unidos.

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó al deportista por su desempeño y le expresó su acompañamiento en esta nueva etapa de su carrera, en la que continúa representando al deporte rodriguense en competencias de alto nivel.

Municipalidad de General Rodríguez