Luján ya está disponible en ReCreo, el chatbot turístico de la provincia

La provincia de Buenos Aires relanzó su página web de promoción turística, buenosaires.tur.ar, e incorporó ReCreo, el chatbot turístico oficial que permite consultar información de manera rápida y directa.

A partir de esta actualización, Luján ya forma parte de la herramienta, con datos sobre propuestas, actividades y atractivos del distrito.

El chatbot puede utilizarse tanto desde la web buenosaires.tur.ar como a través de WhatsApp, lo que amplía su alcance y accesibilidad, permitiendo que la información turística esté siempre al alcance del celular.

El número de contacto es +54 9 2212 20-9144.ReCreo, identificado por el personaje de la estrella viajera, fue desarrollado para facilitar la planificación de viajes y escapadas dentro de los destinos turísticos bonaerenses.

La herramienta permite resolver consultas en tiempo real sobre qué hacer y qué visitar en cada destino, además de acceder a datos sobre circuitos, fiestas populares, eventos, propuestas gastronómicas, actividades culturales, visitas guiadas y experiencias turísticas, sin necesidad de navegar múltiples secciones.

Para quienes viven en Luján, ReCreo se convierte en una nueva forma de descubrir propuestas locales: desde ideas para el fin de semana hasta recorridos, actividades culturales o planes para disfrutar de la ciudad.

La información disponible en la plataforma surge del trabajo articulado entre los equipos provinciales y los municipios, que aportaron contenidos sobre sus destinos y agendas.

La invitación es a probar la herramienta, escribir “Luján” en ReCreo y explorar todo lo que la ciudad ofrece hoy, en tiempo real y desde el celular.

lujan.gob.ar