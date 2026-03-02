La PFA desarticuló un punto de venta de drogas en la provincia de Buenos Aires

En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el territorio nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron, en el partido de Moreno, un bunker de venta de cocaína y marihuana al menudeo.

La presente investigación tuvo su génesis en diciembre del pasado año, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Moreno–General Rodríguez a cargo de la Dra. María Celina Ardohaín, que daba cuenta de que un domicilio emplazado en la localidad de Trujui, era utilizado como punto de acopio y venta de drogas.

Ante esta circunstancia y contando con la anuencia de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Moreno-General-Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli, los investigadores de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos determinando maniobras compatibles con la venta de cocaína y marihuana al menudeo en un inmueble de la calle Triunvirato al 2700, llevadas adelante por tres hombres , entre ellos dos menores de edad y una mujer .Contando con el total de los datos aportados por los detectives federales, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento a la finca, donde se logró la detención de los cuatro investigados.

Asimismo, se procedió al secuestro de varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para la venta, cuatro plantas de Cannabis sativa, dos teléfonos celulares y un revólver calibre .32.

Los detenidos, junto a la totalidad de los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas

Con info PFA