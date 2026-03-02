La municipalidad de Moreno recuperó el camión secuestrado en General Rodríguez pero no pagó la multa millonaria

El viernes 13 de febrero, personal de la municipalidad de Moreno retiró el camión que había sido secuestrado por la dirección de Tránsito de la comuna de General Rodríguez. Esta vez de manera legal. La multa, finalmente de poco más de seis millones de pesos, no fue pagada. El Estado morenense apeló la medida emanada del Juzgado de Faltas del distrito vecino.

El escándalo se desató el sábado 17 de enero apenas pasado el mediodía, cuando personal de la dirección de Tránsito de la municipalidad de General Rodríguez secuestró un camión perteneciente a la comuna de Moreno. El vehículo circulaba por la avenida Del Oeste, en los fondos del barrio Altos del Oeste. Carecía de ambas chapas patentes y demás documentación. Fue trasladado junto a otro camión al playón de la repartición oficial. Ambos llevaban carretones donde transportaban máquinas viales.

Estos vehículos eran parte de un operativo que estaba realizando el Movimiento Evita en ese barrio rodriguense, encabezado por la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Moreno María Giménez. Una incipiente campaña política para posicionar a Giménez de cara a la elección del 2027 en la búsqueda de la sucesión de Mauro García como intendente. Giménez, además de integrar el departamento ejecutivo, es concuñada de Mariel Fernández. Voceros afirmaron que en una reunión interna de ese espacio, ocurrida a finales del año pasado, Fernández indicó que Giménez era la elegida para liderar el movimiento en General Rodríguez. Esta decisión generó malestar, pero quienes estaban disconformes se cuidaron muy bien de ponerlo en evidencia.

Ya con los camiones secuestrados, aparecieron dos funcionarios de Moreno con el objetivo de recuperar uno de ellos. Se trataba de la subsecretaria Legal y Técnica Natalia Sosa (exdirectora del cementerio) y el jefe de Guardaparques de Los Robles José Luis Barreiro. Ante la negativa de entregarlo, se armó un operativo ilegal para llevarse el camión. Hubo golpes a un inspector de Tránsito y agresiones a una agente sobre la calle Corrientes. Terminó con la intervención de la policía y el traslado de todos los protagonistas a la comisaría 2ª de General Rodríguez (Malvinas).

La justicia se hizo presente. Intervino la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez de la Dra. Gabriela Urrutia. Comenzó una investigación por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Todavía está en plena instancia de instrucción, recabando datos y testimonios. No hubo avances significativos en los últimos días.

Donde sí hubo novedades fue en la justicia de faltas. El juez a cargo, el Dr. Cristian Lucero, ordenó la entrega del camión Volkswagen 249-17220 a su propietario, Luis Alberto Martínez, el 22 de enero. Martínez pagó una multa de 3.477.100 pesos. El 4 de febrero entregaron la motoniveladora SEM modelo 195 a Jonathan Quiroga, presidente de la empresa “Quiroguita Hermanos S.A.”. En este caso no habría irregularidades.

Pero el camión que pertenecía a la municipalidad de Moreno seguía en la playa de estacionamiento de la dirección de Tránsito. La propiedad se había demostrado el mismo día del secuestro en la sede policial. Se trataba de un Iveco dominio AH260XX, modelo 170 E28MLC. Esta es la explicación concreta sobre la presencia de los funcionarios Sosa y Barreiro el día del suceso.

Recién el miércoles 11 de febrero se presentó la documentación y comenzó el proceso de entrega, según refirieron las fuentes consultadas. La multa finalmente ascendió a 6.005.900 pesos. Fue aplicada solidariamente al chofer (un empleado comunal) y a la municipalidad de Moreno. La administración que lidera la intendenta Mariel Fernández apeló la medida. Pese a esta cuestión procesal, el camión fue retirado el viernes 13 de febrero.

También se confirmó que los dos carretones que transportaban las máquinas viales eran propiedad de la municipalidad de Moreno. El segundo equipo pesado incautado el 17 de enero (y también devuelto) está registrado a nombre de la empresa Obsegen S.A., un habitual proveedor de la comuna, que incluso tiene adjudicada una licitación privada en noviembre del 2025 para realizar trabajos en Paso del Rey. Esta información está publicada en el boletín oficial. ¿El servicio lo pagó el Movimiento Evita o fue una donación de Obsegen S.A.?

Las preguntas se acumulan. El secretario de Comunicación de la municipalidad de Moreno, Vicente Linares, afirmó que la intendenta Fernández desconocía que se utilizaran recursos públicos para sostener obras en General Rodríguez. Ante el hecho consumado: ¿habrá sanciones para los involucrados? La secretaria María Giménez no podía desconocer que los vehículos utilizados eran propiedad de la comuna. ¿Tendrá consecuencias? La multa ¿Quién la va a pagar? ¿Se hará cargo el municipio, por lo tanto los contribuyentes del fisco morenense? ¿O el hilo se cortará por lo más delgado y el chofer cargará las culpas? Si se da este caso ¿El conductor se llevó el camión y los dos (sí, los dos) carretones sin autorización? Es una cuestión altamente improbable, pero si ésta llega a ser la excusa ¿Hay algún expediente interno que deslinde responsabilidad y analice castigos? ¿Hay alguna denuncia en la justicia por hurto o delito similar? ¿El Concejo Deliberante pedirá explicaciones? ¿O todo quedará en el olvido?